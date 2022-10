Stiri pe aceeasi tema

- Christoph Daum a anunțat vineri, 21 octombrie, pe Instagram, ca a fost diagnosticat cu cancer la un control de rutina și a precizat ca este „un luptator” și ca tratamentul are rezultate pozitive, a relatat news.ro.„As vrea sa ma adrezez astazi voua cu un mesaj foarte personal: din nefericire, a trebuit…

