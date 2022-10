Christoph Daum, fostul selectioner al Romaniei, a anuntat faptul ca a fost diagnosticat cu cancer. Germanul a publicat mesajul pe contul oficial de socializare, si a declarat ca se va retrage din activitatea publica pentru o perioada. Christoph Daum a pregatit nationala Romaniei timp de un an si doua luni, intre iulie 2016 si septembrie […] The post Christoph Daum, diagnostic crunt! Fostul selectioner al Romaniei a anuntat ca sufera de cancer appeared first on Antena Sport . The post Christoph Daum, diagnostic crunt! Fostul selectioner al Romaniei a anuntat ca sufera de cancer first appeared on…