- Christian Eriksena fost testat pozitiv cu coronavirus, astfel ca nu se va putea prezenta luni la nationala Danemarcei, cum era programat, relateaza AFP."Din nefericire, Christian Eriksen a fost testat pozitiv cu covid-19 si nu se va prezenta la nationala luni", a anuntat federatia daneza. "Ne asteptam…

- Starul fotbalului danez Christian Eriksen va reveni in echipa nationala a tarii sale, la aproape noua luni dupa stopul cardiac pe care l-a suferit in cursul unui meci de la EURO 2020, a anuntat marti Federatia din Danemarca (DBU), citata de AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei a pierdut, scor, 32-27, meciul jucat in deplasare contra reprezentativei Danemarcei. Cristina Neagu nu a fost inclusa in lotul cu care tricolorele au abordat partida.

- Naționala feminina de handbal a Romaniei o reintalnește pe Danemarca in preliminariile CE 2022.Cristina Neagu nu va juca pentru „tricolore”. Danemarca - Romania se joaca azi, de 17:10. Meciul va fi in direct pe TVR 2 și liveSCORE pe GSP.ro. Romania vrea revanșa in fața Danemarcei, la doar 3 zile dupa…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a fost invinsa fara drept de apel, scor 28-35 (13-19), de reprezentativa Danemarcei, intr-o partida disputata la Mioveni, contand pentru Grupa a 2-a a preliminariilor Campionatului European din 2022. Medaliata cu bronz la Mondialul din decembrie, Danemarca a…

- Romania va juca miercuri, la Mioveni, contra Danemarcei, in calificarile pentru turneul final al Campionatului European Pentru naționala feminina de handbal a Romaniei primavara incepe cu o veste foarte buna și cu doua meciuri „șoc”. Cea mai buna handbalista a lumii, Cristina Neagu, a revenit la prima…

- Christian Eriksen (30 de ani), mijlocașul lui Brentford, a revenit pe teren intr-o partida oficiala la 6 luni de la momentele tragice prin care a trecut la EURO 2020. Mijlocașul a suferit un stop cardiac in timpul partidei Danemarca - Finlanda de la turneul final din vara anului trecut, iar de atunci…

- Mijlocasul ofensiv danez Christian Eriksen a semnat un contract valabil pana in vara cu gruparea din prima liga engleza Brentford (locul 14), informeaza BBC. Eriksen nu a mai jucat de cand a suferit un stop cardiac in timpul meciului disputat de Danemarca impotriva Finlandei la Euro 2020,…