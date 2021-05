Stiri pe aceeasi tema

- Stefan Voda, Cantemir si Soroca conduc topul raioanelor cu cea mai ridicata rata de raspindire a noului coronavirus, iar municipiul Chisinau este localitatea cu cea mai grava situatie epidemiologica din tara. Ministerul Sanatatii informeaza ca in din cele 1871 de cazuri noi de COVID-19 inregistrate…

- Din motivul salariilor mici tot mai mulți medici parasesc Ucraina. De exemplu, in Polonia salariile medicilor au fost ridicate la nivelul celor din Germania, iar confirmarea obligatorie a diplomelor a fost abolita. Acest lucru este afirmat in raportul anual al Centrului Razumkov „Ucraina 2020-2021:…

- OFICIAL| Comuna Rimetea intra in CARANTINA timp de 14 zile. Cand vor intra in vigoare noile RESTRICȚII. Decizia CJSU Avand in vedere situația epidemiologica, generata de coronavirus, din comuna Rimetea, unde rata de infectare este de 18.00/1000 de locuitori, in ultimele doua saptamani, Comitetul Județean…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a luat decizia de a renunța la carantina din weeekendul de Paștele catolic și protestant. Decizia a fost luata miercuri, dupa doua zile de cand Merkel anunțase anularea serviciilor religioase, interzicerea adunarilor și inchiderea celor mai multe magazine in weekend-ul…

- Chiar daca numarul celor infectați cu virusul COVID-19 pare sa fi stagnat în ultimele 24 de ore, rata de incidența a crescut semnificativ. Situația epidemiologica Astfel, conform Prefectului Cluj, situația epidemiologica în județul Cluj se prezinta…

- Experții in siguranța vaccinurilor de la Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) se intalnesc marți pentru a studia siguranța vaccinului AstraZeneca, dupa ce mai multe țari au suspendat utilizarea serului din cauza temerilor privind apariția unor cheaguri de sange la cei imunizați cu acest vaccin, scrie…

- Ministerul Educației și Cercetarii a comunicat situația epidemiologica la nivelul unitaților de invațamant preuniversitar din data de 10 martie 2021. In unitațile de invațamant preuniversitar situația epidemiologica este urmatoarea: - Numar preșcolari/elevi confirmați Covid-19: 2038…

- Autoritațile sanitare buzoiene transmit ca astazi, 20 februarie, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 9370 Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 8824 Numarul total de decese…