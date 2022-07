Stiri pe aceeasi tema

Ciclistul francez Warren Barguil a fost nevoit sa paraseasca vineri Turul Frantei, inaintea startului etapei a 13-a, din cauza unui test pozitiv la Covid-19, a anuntat echipa sa, Arkea-Samsic, citata de AFP.

Ciclistul neozeelandez George Bennett, coechipier cu Tadej Pogacar, liderul Turului Frantei 2022, nu va lua startul in etapa de marti dupa ce a iesit pozitiv la Covid-19, a anuntat echipa araba UAE Emirates, citata de EFE, potrivit Agerpres.

Uniunea Ciclista Internationala a decis, marti, cu trei zile inainte de startul Turului Frantei, relaxarea masurilor cu privire la cazurile de coronavirus, informeaza L'Equipe, potrivit news.ro

Ciclistul spaniol Enric Mas (27 ani) va fi referinta echipei Movistar in lupta pentru podium la Turul Frantei, competitie care debuteaza vineri la Copenhaga, informeaza agentia EFE, potrivit Agerpres.Enric Mas, clasat pe locurile 5 si, respectiv, 6 la ultimele editii ale Turului Frantei, si-a prelungit…

Italianul Matteo Berrettini, finalist anul trecut si care a fost unul dintre favoritii acestei editii, si-a anuntat, marti, absenta de la Wimbledon, din cauza unui test pozitiv la Covid-19, potrivit news.ro."Cu tristete anunt ca trebuie sa ma retrag de la Wimbledon din cauza unui test pozitiv la…

Marin Cilic, finalist la Wimbledon in 2017 și semifinalist la Roland Garros in acest an, nu-și va apara șansele la Grand Slam-ul londonez in acest sezon. Testat pozitiv la Covid inainte de turneu, croatul a parasit competiția, avand inca ușoare simptome.

Dr. Anthony Fauci, care a fost cel care a condus raspunsul american la pandemie, a fost testat pozitiv la coronavirus.

Secretarul de stat american, Antony Blinken, a fost testat pozitiv pentru Covid-19, a declarat purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Ned Price, intr-un comunicat.