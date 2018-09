Cladire in paragina: Fostul sediu al Tricomar se degradeaza pe zi ce trece (FOTO)

Cladirea care in trecut a fost, printre altele, sediul fabricii Tricomar se degradeaza pe zi ce trece. Imobilul de pe strada Vasile Lucaciu arata ca dupa razboi odata cu prabusirea unei buni parti din el in primavara acestui an. De atunci,… [citeste mai departe]