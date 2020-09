Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 9 - 11 septembrie, va fi suspendat traficul rutier pe str. Albișoara, in perimetrul strazilor V. Alecsandri si A. Puskin. Masura este luata in legatura cu reconstructia retelei de canalizare, informeaza Primaria municipiului Chișinau.

- Un accident rutier s-a produs, in aceasta dimineața, pe traseul Chișinau – Balți. La fața locului s-a deplasat o ambulanța. In accident au fost implicate doua mașini. Nu se cunoaște, deocamdata, cauza producerii coliziunii și nici daca sint persoane traumate, transmite tvc.md. La fața locului s-a deplasat…

- Asocierea Astaldi - Max Boegl a intrat pe ultima suta de metri cu lucrarile pe tronsonul de 17,9 km al A3. Zilele urmatoare va fi deschisa circulația prin varianta definitiva a nodului rutier Iernut,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Deviere traseu 23 • Modificarea traseelor este valabila pentru zilele de 13 și 14 august 2020 CTP Iași anunța ca in perioada 13 august – 14 august 2020, in intervalul orar 07:30 – 19:00, circulația mijloacelor de transport de pe traseul 23 va fi modificata, din cauza lucrarilor de reabilitare a carosabilului…

- CHIȘINAU, 28 iul - Sputnik. Acest straniu incendiu s-a produs in aceasta seara pe strada Muncești, cea mia lunga strada din Chișinau, la intersecție cu strada Pandurilor. © Sputnik / Ghenadie VaculovschiIncendiu pe strada Muncești, Chișinau: arde un copac Au intervenit pompierii ca sa stinga…

- In scopul prevenirii inundarii strazii Albișoara din capital, va fi curațat riul Bic, iar strada va fi reparata in acest an. Anunțul a fost facut de primarul general al municipiului Chișinau, Ion Ceban, menționind ca in curind autoritațile capitalei vor anunța tendere pentru reparația bd. Ștefan cel…

- CHIȘINAU, 5 iul - Sputnik. Ploaia din aceasta dimineața a adus prejudicii in mai multe localitați din raioanele Ialoveni, Anenii Noi, Hancești, dar și municipiul Chișinau. Intervenția salvatorilor a fost necesara pe mai multe adrese din Capitala. Pompierii au intervenit la pomparea apei dintr-un…

- Circulația pe Transfagarașan a fost reluata din intai iulie. Presa din Romania precizeaza, citand surse oficiale, ca pe portiunea intre Piscul Negru si Balea Cascada se vor putea deplasa toate categoriile de autovehicule.