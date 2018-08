Presedintele PNL Mures, senatorul Cristian Chirtes, a anuntat joi, intr-o conferinta de presa, ca formatiunea sa va sesiza Avocatul Poporului in cazul ordonantei de urgenta care cuprinde ordinul de infiintare a Liceului Teologic Romano-Catolic ''II. Rakoczi Ferenc'' din Targu Mures.



"Joia trecuta, in tacere si la umbra represaliilor impotriva diasporei - fiindca ne dam seama ca tot ce s-a intamplat in Piata Victoriei a fost premeditat -, Dragnea a facut cadoul promis lui Viktor Mihaly Orban, cadoul promis acum catva timp. Ministrul Educatiei Nationale a emis un ordin…