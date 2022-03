Chirie serioasă pentru ţevile ApaVital care trec pe proprietatea unui ieşean. Înalta Curte se pronunţă Cea mai importanta instanta a tarii va decide cuantumul chiriei pe care Consiliul Judetean o va plati unei familii de ieseni pentru tevile ApaVital care ii traverseaza terenul. Litigiul face obiectul unui proces inceput in urma cu 5 ani si ajuns acum in ultima faza. Terenul, situat la marginea orasului, se afla in proprietatea lui Ion si Larisea Pietraru de 20 de ani. La data achizitiei, era simplu teren agricol, in zona neexistand nici Metro, nici sosea de centura si niciuna dintre numeroasele companii care functioneaza acum la iesirea prin Pacurari. In 2010, Compania Nationala de Administrare… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cazul a ajuns acum, in urma recursului declarat, pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie a Romaniei, unde Preainaltul a contestat decizia pronuntata de Curtea de Apel Cluj. Este vorba despre procesul initiat pe tema cunoscuta generic drept "rolul femeii in Bisericaldquo;, pornit ca urmare a unor…

- Cazul va fi analizat astazi, 15 martie 2022, de la ora 10.00, de catre Sectia de contencios administrativ si fiscal a Inaltei Curti de Justitie. Potrivit surselor ZIUA de Constanta, cazul va fi analizat de Completul nr. 5 NCPC al sectiei, format din magistratii Gheza Attila Farmathy, Carmen Mihaela…

- In plin razboi, justitia ucraineana merge mai departe. Un moldovean cu dubla cetatenie este cautat de autoritatile din tara vecina pentru executarea unei pedepse cu inchisoare. Sergiu Cebotaru a fost condamnat in 2016 de magistratii Judecatoriei Mohyliv-Podilsky din regiunea Vinnita la 5 ani de inchisoare…

- Vinovata de accident a fost chiar ea. S-a ajuns la judecata: ce a decis instanta? Unei soferite „sifonate" intr-un accident, pe care il provocase, spitalul i-a trimis nota de plata. Cele patru zile de spitalizare au fost evaluate la 3.400 lei, iar spitalul a cerut in instanta obligarea femeii sa plateasca.…

- Cazul a ajuns pe rolul Sectiei de contencios administrativ si fiscal a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, unde a primit termen de judecata in luna februarie 2023. Recursul a fost declarat de fostul candidat PPUSL impotriva hotararii Curtii de Apel Constanta in care judecatorii au aratat, printre…

- Securistul Ciocotisan – „Dinu", afara din Sport. Ioan Mircea Ciocotisan, sursa „Dinu" a Securitatii si seful Auditului din Ministerul Sporturilor, a fost schimbat din functie de ministrul Eduard Novak. Decizia a fost luat in urma dezvaluirilor facute de catre site-ul Defapt.ro. Seful Auditului din Ministerul…

- O ieseanca condamnata in Italia pentru numeroase infractiuni nu poate fi transferata intr-un penitenciar din Romania. Curtea de Apel Iasi a avut obiectii asupra modului in care a fost judecata ieseanca in Italia. Culmea e ca cea care acum sta in inchisoarea Rebibbia din Roma a atacat la Inalta Curte…

- Este vorba despre dosarul 3055 1 2021 al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in care se cere stramutarea dosarul 7946 118 2021 aflat in prezent pe rolul Curtii de Apel Constanta. La data de 9 februarie 2022, se va analiza cererea formulata de a se suspenda procesul de la Constanta pana la pronuntarea…