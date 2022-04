Stiri pe aceeasi tema

- Iulius Mall și yeParking au implementat impreuna un nou sistem de plata inteligent direct din aplicație, pentru gestionarea accesului in parcarea centrului comercial din Cluj-Napoca, care dispune de un numar total de 2.000 de locuri. Sistemul aduce beneficii majore de confort și economie de timp pentru…

- Peste 20 de incendii de vegetație izbucnite in cursul zilei de marți in județul Cluj. Echipajele ISU au intervenit la 16 dintre acestea, fiind sprijiniți și de echipaje ale SVSU in patru situații. In aceste momente, marți seara la ora 20:30, 8 echipaje ale ISU Cluj lupta cu flacarile in urma incendiilor…

- Zilele trecute mi-a atras atenția prețul uriaș la care se vinde celebra garsoniera de 11 metri patrați din Cluj-Napoca: 37.499 de euro. Uluita de prețul uriaș, de peste 3.600 de euro pentru un metru patrat, intr-un bloc fara lift, la etajul 4 din 4, am aruncat un ochi peste ofertele imobiliare din Cluj-Napoca.…

- Pentru cineva care-și dorește un apartament de lux, și dispune de bani, oferta dintr-unul din complexele rezidențiale din Capitala, poate fi o soluție. Situat in sectorul 1, complexul rezidențial „One Mircea Eliade” dispune de adevarate bijuterii, iar prețurile sunt pe masura. Complexul rezidențial…

- Unii proprietari din Cluj-Napoca par sa nu aiba simțul ridicolului. In condițiile in care au ajuns sa ceara 450 euro/luna pe o garsoniera construita inainte de 1990, de la marginea orașului.

- AON Imobiliare le propune celor interesați de achiziționarea unui imobil, doua proprietați cu totul deosebite, cu precizarea ca oferta completa a agenției poate fi gasita AICI. Casa 4 camere, 448 mp teren, toate utilitațile, Alba Micesti (162.000 EUR) AON Imobiliare va propune o casa individuala de…

- In ultimele zile, de cand temperaturile la Cluj-Napoca au scazut sub -5 grade Celsius, clujenii și-au gasit o noua metoda de distracție. Copii, adolescenți, dar și maturi au fost surprinși mergand pe Lacul Gheorgheni. Locuitorii orașului nu renunța la aceasta activitate, deși autoritațile au avertizat…

- Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca a interzis, printr-o decizie adoptata marți, montarea instalațiilor individuale de incalzire in cladirile noi cu mai mult de șase locuințe, a anunțat Ministerul Mediului.