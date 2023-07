Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali l-a „repatriat” pe Vlad Chiricheș cu gandul ca experiența acumulata in Serie A ii va fi suficienta pentru a-și domina adversarii mai slab cotați din Superliga. Primul contact al capitanului naționalei cu prima liga n-a fost nici pe departe unul facil: stoperul a „scarțait” in multe momente…

- Artista Andreea Antonescu, fosta membra a trupei Andre, și-a adus fetița cea mica pentru prima data la Galați, in orașul sau natal. Vedeta a postat o fotografie cu ea și cu Venice Victoria la zidul de pe Faleza, de la „Elice”.

- Lista serviciilor medicale gratuite de care beneficiaza romanii care nu platesc asigurare de sanatate la stat Continue reading Lista serviciilor medicale gratuite de care beneficiaza romanii care nu platesc asigurare de sanatate la stat at Tabu.

- Un adolescent roman este implicat intr-o crima care a socat Germania. Baiatul de 17 ani a ajutat doi prieteni, frate si sora, sa isi ucida tatal dupa ce l-au atras intr-o padure de la periferia Berlinului. Patru minori ar fi fost implicati in cumplita fapta. Romanul si fiul victimei sunt acum in arest.

- Crima a șocat Berlinul! Adolescent roman arestat dupa ce a ajutat doi prieteni sa-și omoare tatalCrima șocanta in Berlin! Un barbat de 40 de ani a fost impușcat mortal intr-o parcare din vestul capitalei Germaniei, chiar de catre copiii lui și prietenii acestora. Printre calai s-ar afla și un adolescent…

- Crima șocanta in Berlin! Un barbat de 40 de ani a fost impușcat mortal intr-o parcare din vestul capitalei Germaniei, chiar de catre copiii lui și prietenii acestora. Printre calai s-ar afla și un adolescent roman, in varsta de 17 ani.

- Continue reading La finalul a 6 ani și a unor navete cu trenul intre Galați-Brașov și Galați-Cluj-Napoca. Elena Govaert: „Am avut cancer la san la 35 de ani. Acum am 41 si am trait in anii astia de la depresie pana la cea mai tangibila forma de fericire” at Info real.

- CITESTE SI Managerul Institutului Matei Bals: Nu poate exista educatie fara matematica, fizica, chimie si biologie 14:53 0 De la o simpla raceala, la un diagnostic crunt. Povestea emoționanta a unui tanar de 19 ani operat de cancer 14:32 104 Galati: Licitatie pentru construirea unui nou spital la Tecuci…