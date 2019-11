Stiri pe aceeasi tema

- Marșul „Impreuna pentru siguranta femeilor" se va desfașura sambata in București, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara, conform Agerpres.Reteaua pentru prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor organizeaza acest mars pentru a-si arata solidaritatea cu femeile supravietuitoare ale violentei…

- Un numar de 17 universitati romanesti sunt prezente in primele 300 de universitati in QSc GB University Ranking 2020 – Emerging Europe & Central Asia, informeaza AGERPRES . Universitatea “Babes-Bolyai” se afla pe locul 40, Universitatea din Bucuresti ocupa locul 42, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”…

- Noaptea Alba a Galeriilor/NAG intra vineri in al 13-lea an de existența cu un program nocturn de arta contemporana care se va desfașura in București și alte 13 orașe din țara, anunța organizatorii evenimentului, anunța MEDIAFAX.Galerii de arta, muzee, institute culturale, spatii alternative,…

- Revenirea studentilor in marile orașe din Romania a dus la creșterea rapida a prețurilor cerute pentru inchirierea unui apartament. Chiriile solicitate de proprietari la apartamentele vechi au crescut in prima jumatate din septembrie 2019, insa creșterile sunt mici, de pana in 10%, potrivit Imobiliare.ro.…

- Chiriile solicitate de proprietari la apartamentele vechi au crescut in prima jumatate din septembrie 2019, insa creșterile sunt mici, de pana in 10%, potrivit Imobiliare.ro. Singura excepție o reprezinta apartamentele cu trei camere din Iași, unde creșterea este semnificativa. Cluj-Napoca este orașul…

- Chiriile in marile orașe au crescut, in medie, cu 10%, la inceputul anului universitar. Iașiul inregistreaza cel mai mare salt Pe fondul cererii crescute generate de revenirea studenților, chiriile apartamentelor din marile centre universitare tind, in general, sa se majoreze la inceput de toamna. Față…

- Chiriile au explodat in orașele universitare. Cat vor scoate din buzunare parintii studentilor care se intorc la cursuri in octombrie Piața chiriilor din marile orașe da in clocot, pe masura ce se apropie inceputul anului universitar și mii de studenți se intorc la cursuri. Cei care sunt din alte localități…