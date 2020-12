Stiri pe aceeasi tema

- O "cetateana jurnalista" chineza, arestata dupa reportajele facute despre carantina din Wuhan, a fost condamnata luni la 4 ani de inchisoare, potrivit avocatului ei, la un an de la aparitia COVID-19 in acest oras, relateaza France Presse.

- Condamnarea lui Zhang Zhan, fosta avocata in varsta de 37 de ani, a fost pronuntata de un tribunal din Shanghai (est) pentru "provocare de tulburari" dupa un proces de cateva ore, a declarat reporterilor Ren Quanniu, unul dintre avocatii sai. "Parea foarte abatuta cand a fost anuntata hotararea", a…

