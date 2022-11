Chinezii vor construi lotul 3 din Autostrada de Centură București Nord cu bani europeni Compania de stat chineza, China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC), va construi lotul 3 al Autostrazii de Centura A0 București Nord, iar tronsonul de 8,6 km dintre Afumați și Cernica ce va costa aproape 400 milioane de lei trebuie sa fie gata in doi ani și jumatate. Constructorul are la dispoziție 12 luni pentru proiectare si 18 pentru executia lucrarilor. Lucrarile pentru lotul 3 al Autostrazii de Centura A0 vor costa 397,99 milioane de lei, fara TVA, conform directorului general al CNAIR, Cristian Pistol. Cristian Pistol, directorul general al CNAIR: „Astazi, am desemnat și caștigatorul!”… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Lotul 3 al Autostrazii de Centura Bucuresti Nord (A0 Nord) are constructor desemnat! Dupa mai multe contestatii si reevaluari de oferte, CNAIR a desemnat astazi, conform deciziei Curtii de apel Bucuresti, castigatorul pentru proiectarea si executia celor 8,6 km ai acestui lot! Constructorul chinez…

- Auditul efectuat de Curtea de Conturi a Moldovei la SA „Moldovagaz” a scos la iveala anumite vulnerabilitați in activitatea curenta a companiei, care vor fi eliminate in viitorul apropiat. Declarația o face Vadim Ceban, președintele Consiliului de Administrație al SA „Moldovagaz”, care, in calitate…

- Constructorul grec Aktor a anunțat ca Lotul 2 al autostrazii Sebeș-Turda va fi deschis și in zona alunecarii de la Oiejdea pe ambele sensuri. In prezent, traficul este restricționat pe o distanța de 1,5 kilometri pe o banda pe sens. Aktor a terminat de așternut balastul stabilizat la km 19, lotul 2…

- Constructorul italian a inceput așternerea stratului de baza pe varianta ocolitoare a municipiului Targu Jiu. Conform Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova, se acționeaza cu utilaje și muncitori la kilometrul 11. Lucrarile la șoseaua lunga de 20 de kilometri ar trebui sa fie gata anul viitor.…

- Lucrarile de modernizare a sistemului centralizat de furnizare a agentului termic din municipiul Tulcea vor incepe in cursul saptamanii, conducerea societatii Energoterm SA asteptand zilele acestea autorizatia de constructie. Directorul societatii, Razvan Teodoru, a declarat, pentru AGERPRES, ca firma…

- Lucrarile la autostrada care leaga Clujul de Salaj s-au oprit intr-un cimitir si acum toate mințile luminate se zbat sa gaseasca o rezolvare.Constructorul asteapta de 9 luni acceptul Companiei Nationale de Drumuri de a face un viaduct peste locurile de veci ale oamenilor din Nadaselu. Statul inca masoara…

- Lucrarile la autostrada care leaga Clujul de Salaj s-au oprit intr-un cimitir si acum toate mințile luminate se zbat sa gaseasca o rezolvare.Constructorul asteapta de 9 luni acceptul Companiei Nationale de Drumuri de a face un viaduct peste locurile de veci ale oamenilor din Nadaselu. Statul inca masoara…

- Furnizorul de apa și canalizare Aquabis baga nu mai puțin de 12 milioane de lei in Colibița. La suma asta ați spune ca se va rezolva total problema apei și canalizarii de la Marea de la Munte. Ei bine, nu se va intampla asta și motivul n-are nicio treaba cu bunavoința furnizorului Aquabis, ci cu proprietarii…