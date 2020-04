Chinezii invadează staţiunile turistice după ridicarea interdicţiilor FOTO Fotografiile de la stațiunea de munte din Huangshun, din provincia Anhui, din data de 4 aprilie, arata mii de oameni aglomerați in spații mici, mulți inca purtand maști sanitare. Dornici sa se bucure din nou de aerul de afara dupa luni restricții de calatorie și masuri stricte de carantina, oamenii se pun in situații extrem de riscante, in condițiile in care un potențial nou val de infectare este posibil in China. Stațiunea a fost atat de aglomerata incat autoritațile au decis, la oral locala 7:48 sa o inchida pentru noi vizitatori, in condițiile in care parcul deja atinsese limita zilnica… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

