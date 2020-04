Chinezii au împrăștiat VIRUSUL în toată lumea! Acum spun că ne salvează China anunța ca a produs primul vaccin impotriva coronavirusului, vaccin pe care deja are de gand sa il exporte. Unul dintre cele patru laboratoare chineze autorizate sa efectueze teste clinice - Sinovac Biotech - se declara pregatit sa produca 100 de milioane de doze pe an din vaccinul sau experimental impotriva noului coronavirus, aparut in China la sfarsitul lui 2019 si care s-a raspandit in intreaga lume - in pofida faptului ca acesta nu a trecut toate probele, relateaza AFP, conform News.ro. Un barbat in halat alb exhiba unul dintre aceste vaccinuri, intr-un laborator din nordul Beijingului.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

