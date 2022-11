Stiri pe aceeasi tema

- Chindia Targoviște a pus in vanzare biletele pentru meciul restanța cu CS U Craiova. Meciul restanța ce va conta pentru etapa a 6-a a campionatului va avea loc marți 29 noiembrie, de la ora 19.00, pe stadionul „Ilie Oana” din Ploiești. Roș-albaștrii se așteapta la un numar mare de suporteri la partida…

- LPF a stabilit programul etapei 19 din Superliga, dar și datele și orele la care se vor disputa cele patru meciuri restante. Echipele din Superliga au intrat in pauza prilejuita de acțiunile echipelor naționale, dar deja au aflat cand vor disputa urmatoarele jocuri din campionat. Pentru ca partidele…

- Duel tare pentru Chindia Targoviște, sambata dupa-amiaza, in Superliga. De la ora 17.30, pe arena „Ilie Oana” din Ploiești, dambovițeni vor infrunta pe Farul Constanța, liderul campionatului. Disputa dintre cele doua formații va conta pentru etapa a 18-a. Meciul se anunța unul infernal pentru roș-albaștri,…

- Toni Petrea spune ca rezultatele excelente de la Chindia nu reprezinta o palma pentru Gigi Becali, patronul fostei sale echipe. Chindia Targoviște este pe val in Superliga de cand a fost preluata de Toni Petrea. Fostul antrenor de la FCSB i-a dus pe dambovițeni pana pe locul 11 al clasamentului, […]…

- Chindia Targoviște ataca, astazi, cea de-a treia victorie consecutiva in campionat. De la ora 14.00, pe arena „Ilie Oana” din Ploiești, roș-albaștrii intalnesc pe CS Mioveni in duelul suferinței. Cu un moral ridicat dupa rezultatele pozitive inregistrate in ultima perioada, elevii lui Toni Petrea țintesc…

- Fotbalul romanesc ofera momente rare. Duelul dintre Universitatea Craiova și Farul a fost oprit cateva zeci de secunde pentru ca doi suporteri s-au batut pe teren. Duelul s-a disputat la Severin, iar formația lui Mirel Radoi a caștigat cu 4-3, dupa ce oaspeții au condus cu 3-1. Doi suporteri s-au batut…

- Partidele vor fi transmise in direct de DIGI SPORT, PRIMA SPORT și ORANGE SPORT. Vineri, 9 septembrie Ora 18.45 FC Botoșani – UTA Arad Sambata, 10 septembrie Ora 13.00 Chindia Targoviște – Sepsi OSK Sf. Gheorghe Ora 15.00 FC Hermannstadt – Petrolul Ploiești Ora 21.30 FC U Craiova 1948 – […] Articolul…

- CS Mioveni joaca acasa cu UTA Arad, azi, de la ora 16:30, in etapa a opta din Liga 1. Meciul e televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 2.Flavius Stoican a debutat cu o remiza alba pe banca „galben-verzilor”, pe „Ilie Oana” din Ploiești, cu Petrolul. A fost al doilea punct […]