- Universitatea Craiova a fost la un pas de victorie in Giulești, dar a trebuit sa se mulțumeasca doar cu un punct obținut contra Rapidului. La finalul partidei, tehnicianul Științei, Mirel Radoi, a analizat cele petrecute pe teren și a ramas cu regretul ca alb-albaștrii nu au știut sa gestioneze momentele…

- Meciul Chindia Targoviste Farul Constanta, jucat astazi la Ploiesti, in etapa a 18 a a Superligii, s a incheiat la egalitate, 1 1 0 0 .In duelul dintre doua fornatii in forma, care nu au mai pierdut in campionat din luna septembrie, Farul, lider detasat in clasament, a deschis scorul, in minutul 67,…

- Chindia Targoviște a obținut un egal in fața liderului Ligii 1, Farul Constanta, scor 1-1, intr-un meci din etapa 18. Este cel de-al șaptelea meci fara infrangere in Liga 1 pentru echipa antrenata de Toni Petrea.

- Scene incredibile in Chindia - Farul: „centralul” Sebastian Colțescu a fost chemat la marginea terenului sa revada o faza suspecta de penalty, dar monitorul pentru video-arbitraj nu a funcționat, astfel ca arbitrul a apelat la o camera a operatorilor video. Minutul 82 al meciului de la Ploiești. ...

- Flacara Moreni a inregistrat cea de-a cincea infrangere in actuala stagiune a Ligii a 3-a. Pe teren propriu, in etapa a 10-a a campionatului, morenarii au cedat cu 2-3 disputa cu SC Popești Leordeni, ocupanta locului secund din Seria C4. In disputa cu ilfovenii, elevii lui Gabriel Paraschiv au deschis…

- Chindia obține o remiza in meciul cu Botoșani, fiecare echipa inscriind cate doua goluri. Reprizele au fost imparțite in mod egal atunci cand vorbim de reușite, Popadiuc marcand Post-ul Chindia continua seria pozitiva și obține o remiza cu Botoșani. VAR – ul nu acorda targoviștenilor penalty, deși…

- Chindia Targoviște ataca, vineri dupa-amiaza, un nou rezultat pozitiv in Superliga. De la ora 18.00, pe arena „Ilie Oana” din Ploiești, elevii lui Toni Petrea vor intalni pe FC Botoșani, intr-un joc ce va conta pentru prima etapa a returului de campionat. Disputa se anunța una infernala pentru dambovițeni,…

- Chindia arata ca rezultatele cu Rapid și CSA Steaua in cupa nu au fost succese de moment, invingand la Craiova 1948 prin reușita lui Popadiuc din minutul 64, cand Post-ul Victorie deosebit de importanta a Chindiei la Craiova! Toni Petrea bifeaza 3 victorii in 3 meciuri la Targoviște apare prima data…