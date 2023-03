China va majora cheltuielile pentru apărare cu 7,2% China a stabilit un obiectiv oficial de creștere economica de „aproximativ 5%” pentru 2023, in timp ce incearca sa revigoreze a doua cea mai mare economie a lumii dupa un an de creștere slaba din cauza masurilor impuse impotriva pandemiei, notaeza CNN. De asemenea, iși va extinde bugetul pentru aparare cu 7,2%, marcand o ușoara creștere fața de de anul precedent. Ambele cifre pentru anul viitor au fost facute publice la deschiderea adunarii anuale a Congresului Național al Poporului (CNP), organul legislativ al țarii, care atrage aproape 3.000 de delegați la Beijing pentru urmatoarele opt zile.… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

