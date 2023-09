Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a dezvaluit ca a discutat la summitul G20 de la New Delhi cu reprezentantul presedintelui Chinei, premierul Li Qiang, acestea fiind discutiile la cel mai inalt nivel ale Washingtonului cu lideri chinezi avute in ultimele luni, relateaza Reuters si AFP.Citește și: China…

- Premierul Li Qiang va conduce delegatia Chinei la un summit G20 care va avea loc la New Delhi weekendul viitor, a anuntat luni Ministerul de Externe al Chinei, indicand ca presedintele Xi Jinping nu va participa, anuland sansele de a avea o intalnire cu presedintele american Joe Biden acolo, transmite…

- Administratia presedintelui american Joe Biden a aprobat un transfer militar catre Taiwan in cadrul Programului de finantare militara straina (FMF) utilizat in mod normal pentru statele suverane, conform unei notificari trimise Congresului, informeaza joi Reuters, citat de Agerpres.Notificarea, care…

- ”China e o bomba cu ceas din mai multe motive”, a atacat presedintele democrat joi, intr-o vizita in Utah (vest). El subliniaza ca China este afectata de un somaj puternic si ca forta de munca chineza imbatraneste. ”China este in dificultate” din aceasta cauza, apreciaza el. Acest lucru este un motiv…

- Presedintele american Joe Biden a declarat joi, 10 august, ca cel mai mare rival al SUA, China, este o bomba cu ceas, invocand probleme de natura economica si o forta de munca imbatranita, transmite Agerpres . ”China este o bomba cu ceas in multe privinte”, a declarat Biden in timpul unei deplasari…

- Președintele american Joe Biden a numit joi, 10 august, China o „bomba cu ceas” din cauza problemelor economice cu care se confrunta, relateaza Reuters și AFP, citata de Agerpres.„China este o bomba cu ceas in multe privinte. (…) Au niște probleme. Asta nu este bine, pentru ca atunci cand oamenii rai…

- Președintele american Joe Biden a semnat miercuri un ordin executiv prin care va fi interzisa orice investiție a companiilor americane in domenii IT sensibile in China și solicita notificarea guvernului pentru alte domenii tehnologice, scrie Reuters.Ordinul autorizeaza Departamentul Trezoreriei sa restricționeze…

- Președintele american Joe Biden, care l-a numit pe președintele chinez “dictator”, a incalcat grav demnitatea politica a Chinei și a provocat politic țara, a declarat miercuri, 21 iunie, purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Mao Ning. China și-a exprimat nemulțumirea puternica și opoziția…