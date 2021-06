China urmează să autorizeze familiile să aibă trei copii China, tara cu cea mai mare populatie din lume, inregistreaza o scadere puternica a ratei natalitatii. Prin urmare, statul urmeaza sa suprime limita de doi copii pe cuplu si sa autorizeze familiile sa aiba pana la trei copii, potrivit agentiei oficiale chineze de presa China Noua, relateaza AFP. Aceasta decizie intervine la cateva saptamani dupa publicarea rezultatului unui ultim recensamant care se efectueaza din zece in zece ani. „In urma unei imbatraniri a a populatiei (…), un cuplu este autorizat sa aiba trei copii”, a anunat China Noua, care citeaza concluzii ale unei reuniuni a Biroului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

