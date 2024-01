Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Chinei, Xi Jinping, și omologul sau nord-coreean, Kim Jong Un, și-au trimis mesaje pentru Anul Nou, anunțand in comun anul 2024 ca fiind „Anul prieteniei China-Coreea de Nord” și inaugurarea unor activitați in acest sens. Xi Jinping a precizat ca cooperarea tradiționala prietenoasa dintre China…

- SUA au ignorat faptele si au acuzat nemotivat China pentru actiunile de a-si apara drepturile legitime, iar Beijingul s-a opus cu fermitate acestor afirmatii, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Wu Qian, in contextul afirmatiilor unui oficial al Pentagonului despre recentele…

- In conformitate cu Legea impotriva sancțiunilor straine a Republicii Populare Chineze, guvernul va lua contramasuri impotriva companiei americane Kharon care a cules pentru o lunga perioada informații sensibile legate de Xinjiang și a oferit „baza” pentru sancțiunile ilegale ale SUA legate de aceasta…

- Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a avut miercuri o convorbire telefonica cu omologul filipinez, Enrique Manalo. In contextul in care relațiile China-Filipine au intrat in impas din cauza problemei Marii Chinei de Sud, dialogul telefonic a atras atenția lumii. In cadrul convorbirii, partea chineza…

- Actualele conflicte dintre palestinieni și israelieni au provocat moartea a peste 11.000 de persoane, dintre care majoritatea sunt civili. In ultima perioada, numarul victimelor in randul civililor palestinieni a crescut drastic, Fașia Gaza cunoscand o situație umanitara catastrofala. Comunitatea internaționala…

- Expediția științifica cu numarul 40 in Antarctica a Chinei a inceput miercuri dimineața din portul-mama in Shanghai. Echipa formata din 460 de persoane din peste 80 de instituții chineze se va intoarce in aprilie 2024, dupa o expediție de cinci luni. Este prima data cand o misiune in Antarctica a Chinei…

- Rezoluția adoptata la data de 28 octombrie de Adunarea Generala a ONU solicita un armistițiu umanitar in Gaza și sistarea acțiunilor ostile, a declarat Wang Wenbin, purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe. Documentul cere parților implicate sa respecte Dreptul Internațional, protejand…

- Trimisul special al guvernului chinez pentru problemele Orientului Mijlociu, Zhai Jun, a avut joi la Doha intalniri separate cu reprezentantul special al președintelui Rusiei pentru Orientul Mijlociu și Africa, ministrul adjunct de Externe, Mikhail Bogdanov, și cu secretarul de stat al Ministerului…