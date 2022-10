Stiri pe aceeasi tema

- China a solicitat, in cadrul celei de-a 51-a reuniuni a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, comunitații internaționale sa respecte suveranitatea și integrarea teritoriala a Republicii Democrate Congo. Situația din aceasta țara este legata de stabilitatea regiunii. China spera ca toate gruparile…

- Reprezentantul Chinei si-a exprimat recent, la cea de-a 51-a sesiune a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, preocuparile serioase privind criteriile si formele de discriminare in aplicarea legii in unele tari. El a cerut rezolvarea cu seriozitate a problemei rasismului, materializarea pragmatica…

- Consiliul ONU pentru Drepturile Omului a avut recent o dezbatere generala despre rasism, discriminare și xenofobie. Reprezentantul Chinei la Geneva, Chen Xu, a cerut țarilor sa trateze cu responsabilitate problemele de rasism și de discriminare rasiala și sa puna in aplicare Declarația de la Durban…

- China va consolida politicile de sprijin pentru angajarea forței de munca și stimularea consumului, prin creșterea investițiilor, a declarat premierul Li Keqiang, in cadrul unei ședințe a Consiliului de Stat. Acesta a aratat ca angajarea reprezinta fundamentul vieții, urmand sa fie depuse mai multe…

- China și-a indeplinit cu succes sarcinile președinției rotative a Consiliului de Securitate al ONU, care s-a incheiat in august, in mod responsabil și cu atitudine constructiva. In luna ce a trecut, in calitate de președinte rotativ, China a indemnat toate parțile sa susțina spiritul dialogului și cooperarii,…

- Raportul despre Xinjiang publicat de Oficiul Inaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR) a fost „confecționat” de SUA si de fortele occidentale, fiind un mijloc politic de impiedicare a dezvoltarii Chinei sub pretextul asa-numitei „probleme Xinjiang”, fiind fals si inutil, a declarat purtatorul…

- Nu vom permite readucerea lumii intr-un nou „Razboi Rece”, a declarat reprezentantul Chinei la ONU, Zhang Jun, in timpul dezbaterilor privind problema Ucrainei, derulate in cadrul Consiliului de Suritate al ONU. Potrivit oficialului chinez, criza din Ucraina și o serie de focare de tensiune aparute…

- Guvernul Chinei ofera o noua tranșa de ajutoare Pakistanului, constand in 25.000 de corturi și materiale de prim ajutor, care vor fi direcționate spre Balochistan, Sind și alte provincii, puternic afectate de inundațiile care au provocat peste 700 de morți și 300.000 de sinistrați. Potrivit Ministerului…