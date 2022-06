Stiri pe aceeasi tema

- China si-a lansat oficial cel de-al treilea portavion vineri, in cadrul unei ceremonii organizate la un santier naval din Shanghai, informeaza Xinhua, precizand ca acest al treilea portavion este dotat si cu un sistem de catapultare.

- Ant, o filiala a gigantului chinez al comertului electronic Alibaba Group Holding, isi propune sa depuna un prospect preliminar pentru oferta de actiuni in Shanghai si Hong Kong inca de luna viitoare, au spus sursele, refuzand sa fie numite, din cauza sensibilitatii problemei. Gigantul fintech va trebui…

- Lipsa de acces la materiile prime a condus la sfarșitul lui Hitler și al regimului nazist. Astazi, amploarea sancțiunilor impuse Federației Ruse incep sa se resimta. Este drept ca Putin da șah Europei prin restricționarea importurilor de gaz și energie, dar Kremlinul nu mai are, printre altele, acces…

- Liderul chinez Xi Jinping a emis cel mai puternic avertisment de pana acum impotriva celor care pun la indoiala politica „zero-Covid” a guvernului, in contextul in care lockdown-urile severe și frecvente alimenteaza nemulțumirea publicului și dau o lovitura devastatoare economiei chineze, noteaza CNN…

- O femeie a fost salvata joi in orasul chinez Changsha (centrul tarii) dupa ce a supravietuit timp de sase zile sub daramaturile unei cladiri care s-a prabusit pe 29 aprilie, potrivit mediilor oficiale citate de EFE.Femeia, captiva sub daramaturi 132 de ore inainte de a fi salvata, este cea de-a zecea…

- Compania a produs in primele trei luni ale anului 305.407 vehicule. In aceeasi perioada a anului trecut, Tesla a livrat 184.800 de vehicule si a produs 180.388 de unitati. Compania a deschis recent o noua fabrica in Brandenburg, Germania, si a organizat ceremonia de inaugurare pe 22 martie. Tesla intentioneaza,…

- Vicepremierul chinez Hu Chunhua a cerut sambata eforturi mai mari pentru a stabiliza comerțul exterior pe fondul unui mediu extern complex, a relatat agenția oficiala de presa Xinhua, potrivit Reuters. Mai mulți inalți oficiali au avertizat in ultimele luni cu privire la incertitudinea in comerțul exterior,…