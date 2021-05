China: Seism cu magnitudinea de 7,3 în provincia Qinghai (USGS) Un cutremur cu magnitudinea de 7,3 s-a produs sambata dimineata in provincia Qinghai, in nord-estul Chinei, a anuntat Institutul american de geofizica (USGS), la cateva ore dupa un alt cutremur care a facut cel putin doi morti in sud-estul tarii, relateaza AFP.



Epicentrul cutremurului din Qinghai, care a survenit sambata la ora locala 02:04 (vineri 18:04 GMT) la o adancime de 10 kilometri, a fost localizat la aproximativ 400 km sud-vest de orasul Xining, a spus sursa citata.



Initial magnitudinea a fost evaluata la 7,4, dar ulterior a fost revizuita la 7,3 de catre USGS.

… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

