China se pregătește să-și testeze pe mare noul superportavion, care rivalizează cu navele de război ale SUA Nava ar putea deveni complet operaționala anul viitor, a explicat pentru CNN un expert american in domeniu. Noul și uriașul portavion al marinei chineze, CNS Fujian, ar trebui sa porneasca in curand pe mare pentru prima data in acest an, a anunțat ofițerul executiv al navei, intr-un interviu acordat presei de stat. Capitanul Qian Shumin nu a precizat cu exactitate cand anume va efectua portavionul prima sa ieșire pe mare, spunand doar ca „testele vor contribui la realizarea obiectivelor centenarului Armatei Populare de Eliberare”, a relatat publicația de stat China Daily. Centenarul, care va avea… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

