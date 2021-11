Stiri pe aceeasi tema

- Pe masura ce valurile de infectare cu varianta Delta a SARS-CoV-2 incetinesc in multe regiuni de pe glob, oamenii de știința analizeaza cand și unde va face Covid-19 tranziția la categoria de boala epidemica in 2022 și dupa anul viitor, potrivit interviurilor efectuate de Reuters cu zeci de experți…

- In contextul in care doar saptamana trecuta au murit aproape 2.500 de oameni de Covid și am avut cel mai mare numar de imbolnaviri intr-o singura zi – 16.743, apar medici care spun ca in Romania ar putea oricand sa apara o noua varianta a virusului. “Ceea ce știm de cand se tot schimba variantele virale…

- O noua tulpina Covid atrage atenția oamenilor de știința. Varianta C.1.2 a fost depistata in Africa de Sud și primele concluzii arata ca prezinta mutații similare cu cele observate in variantele de interes, cum ar fi Delta.

- Atunci cand credeam ca varianta Delta este singura care face ravagii pe intreg globul pamantesc, o noua tulpina Covid-19 a fost descoperita in Africa de Sud. Cunoscuta sub numele de C.1.2, aceasta s-a raspandit in majoritatea provinciilor sud-africane și in alte șapte țari din Africa, Europa, Asia și…

- Pandemia nu se apropie de sfarșit – avand in vedere ca doar o mica parte din populația lumii a fost vaccinata impotriva Covid-19, declara un cunoscut epidemiolog pentru CNBC. Dr. Larry Brilliant, epidemiolog care a facut parte din echipa Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) și care a ajutat…

- UPDATE – Presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghita, a declarat, marti, ca Romania se afla in valul patru al pandemiei, iar varianta Delta a virusului este pe cale sa devina dominanta. ‘Este clar ca suntem in momentul de…

- Noua varianta a coronavirusului are un impact mai mare pe tineri și pe copii, a spus șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, care a precizat ca tineri de 30 de ani, fara alte afecțiuni, au murit, infectați cu SARS-CoV-2. Raed Arafat a declarat, la Digi 24, ca varianta noua…

- La mijlocul lunii august a anului trecut, Romania inregistra aproape 1.400 de cazuri noi de COVID-19, iar situația din spitale era dramatica: peste 7.000 de persoane se aflau in grija medicilor. Un an mai tarziu, in aceeași perioada, s-au inregistrat aproape de trei ori mai puține cazuri de infectari.…