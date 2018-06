Summitul Organizatiei pentru Cooperare de la Shanghai (OCS), la care participa sefii de stat rus, iranian si chinez, se deschide sambata in orasul Qingdao, estul Chinei, in contextul unei cresteri a tensiunilor comerciale chino-americane si in timp ce Teheranul incearca sa se asigure de sprijinul acordat de Beijing si Moscova dupa retragerea SUA din acordul international privind dosarul nuclear iranian, relateaza AFP. Vehicule blindate si importante forte de securitate au fost mobilizate sambata pe strazile acestui oras port din estul Chinei. Autoritatile au evacuat comercianti, rezidenti si turisti…