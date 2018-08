Stiri pe aceeasi tema

- China intentioneaza sa impuna noi taxe vamale cuprinse intre 5% si 25% la bunuri importate din SUA, in valoare de aproximativ 60 de miliarde de euro, a anuntat vineri Ministerul Comertului de la Beijing, transmit Financial Times, Reuters si Bloomberg. Perioada de implementare a noilor tarife…

- Tesla intentioneaza sa investeasca cinci miliarde de dolari in construirea unei fabrici in China, in conditiile in care razboiul comercial cu SUA face si mai presanta stabilirea productiei pe cea mai mare piata auto din lume, au declarat pentru Bloomberg ...

- Ford a revizuit miercuri in scadere estimarile privind castigurile din acest an din cauza declinului vanzarilor, a tarifelor vamale impuse de China, a dificultatilor cu care se confrunta pe piata europeana si a avertizat ca ar putea inregistra in urmatorii cinci ani costuri de pana la 11 miliarde de…

- Fondul Monetar International i-a avertizat pe liderii G20 (grupul tarilor bogate si al principalelor economii emergente) ca recenta escaladare a tensiunilor comerciale intre SUA, China si UE va afecta semnificativ cresterea economiei mondiale, transmit DPA, Kyodo si Reuters. "Impactul actualelor…

- China investeste de noua ori mai mult in America de Nord decat in Europa, pe masura ce peisajul comertului global se schimba, arata un raport recent, potrivit CNBC. Investitiile chinezesti in afara granitelor s-au orientat puternic catre Europa in prima jumatate a anului 2018, in timp ce…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat luni seara ca vor fi taxate cu 10% alte importuri din China in SUA in valoare de 200 de miliarde de dolari, informeaza agentiile internationale de presa. Într-un comunicat transmis de Casa Albă, Trump a afirmat că a cerut reprezentantului…

- Washingtonul si Beijingul au convenit sa reduca "in mod semnificativ" deficitul comercial al Statelor Unite, au anuntat sambata cele doua parti, intr-o declaratie comuna citata de AFP, preluata de Agerpres."A existat un consens privind luarea de masuri pentru reducerea in mod semnificativ…

- China a propus Statelor Unite un pachet de masuri chemate sa reduca deficitul balantei comerciale cu 200 miliarde de dolari, relateaza Reuters, citand surse din interiorul Casei Albe. Daca presedintele Donald...