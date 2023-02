Stiri pe aceeasi tema

- Șeful diplomației chineze, Wang Yi, i-a spus miercuri ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, ca se așteapta la incheierea unor noi acorduri in timpul vizitei sale la Moscova, care va avea loc miercuri. El nu a oferit detalii specifice cu privire la ce acorduri ar putea fi incheiate, dar era așteptat…

- Miron Mitrea susține faptul ca este puțin probabil ca China sa se implice in vreun fel in conflictul din Ucraina, nici cu livrare de arme catre Rusia. Mitrea crede ca este doar o retorica a americanilor care se afla intr-un adevarat razboi economic cu China."China are probleme economice majore. E o…

- Ministrul italian de externe Antonio Tajani i-a cerut joi ministrului chinez de externe Wang Yi, in vizita la Roma, sa "faca presiuni" asupra Rusiei pentru a se ajunge la o "pace justa" in Ucraina, informeaza Agerpres.

- Ministerul de Externe chinez a incercat sa dea vina pe Statele Unite pentru invazia Rusiei asupra Ucrainei, afirmand ca Washingtonul a creat conditiile care au condus la razboi, si a condamnat livrarile de arme pentru inflamarea conflictului care se apropie de implinirea unui an, relateaza DPA.

- Rusia intentioneaza sa duca o campanie prelungita de atacuri cu drone iraniene pentru a ''epuiza'' Ucraina, a spus luni presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, in mesajul sau din fiecare seara, relateaza Reuters.Ucraina, a continuat el, trebuie ''sa actioneze si sa faca tot posibilul pentru ca teroristii…

- Statele Unite a avertizat China sa nu inceapa sa furnizeze arme Rusiei. Departamentul american de Stat a comunicat ca monitoriza indeaproape activitatea Chinei si ca sunt ingrijorate de faptul ca Beijingul inca investeste in legaturile cu Moscova.

- Potrivit ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, beneficiarul unui „conflict fierbinte” in Ucraina sunt Statele Unite, care au cautat sa obțina maximul din el atat din punct de vedere economic, cat și strategic. SUA și aliații lor din NATO cauta sa obțina o victorie asupra Rusiei pe „campul de lupta”…