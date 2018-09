Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a intrat cu mașina într-o piața aglomerata din Hengyang, sudul Chinei, ucigând cel puțin noua oameni și ranind alți 43, au aunțat oficiali locali, potrivit BBC News.Un SUV de culoare roșie a patruns miercuri în piața Binjiang din orașul Hengyang, provincia Hunan,…

- Un accident rutier extrem de grav s-a produs marti, 14 august, pe soseaua de centura a orasului Timisoara. Doi oameni au murit si patru sunt raniti dupa ciocnirea violenta a doua autoturisme.

- Atacatorul a fost omorat dupa ce a deschis focul in zona strazii Danforth. Unele dintre victime au primit ajutor medical la fata locului, in timp ce altele au fost transportate la spital. Incidentul a avut loc in jurul orei locale 22 (ora Romaniei, 05).