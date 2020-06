Ministrii de externe din UE au discutat luni in sistem de videoconferinta cu omologul lor american Mike Pompeo, intr-un moment dificil in relatiile transatlantice, axandu-se pe dosare precum China, Israel si atasamentul fata de organizatii internationale, informeaza France Presse.



"Am avut o conversatie. Pompeo a luat notite, dar nu am angajat o negociere. Am avut doar un schimb de opinii", a rezumat discutia seful diplomatiei europene Josep Borrell in cursul unei scurte intalniri cu presa la finalul reuniunii.



"Sunt convins ca a luat nota de ceea ce au spus ministrii.…