China introduce noi restricții pentru tinerii gameri din mediul online, printre care și o oră de stingere China a anunțat noi restricții pentru jucatorii minori din mediul online, susținând ca obiectivul este cel de a combate dependența acestora de online gaming, scrie CNN.



Ghidul oficial formulat de guvern va fi aplicat tuturor platformelor de online gaming care opereaza în țara, dintre care cea mai notabila este Tencent, cea mai mare companie de gaming din lume. Potrivit noilor reguli, jucatorii sub vârsta de 18 ani nu vor avea acces la jocurile online între orele 10 pm-8 am. În zilele saptamânii, minorii vor putea juca doar 90 de minute, iar în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Protestele antiguvernamentale din Hong Kong s-au intensificat, participanții civili intrand in coliziune cu forțele de ordine dupa ce au atacat sediile mai multor instituții aparținand Chinei, dintre care și agenția chineza de știri Xinhua.

- Protestele antiguvernamentale din Hong Kong s-au intensificat, participanții civili intrand in coliziune cu forțele de ordine dupa ce au atacat sediile mai multor instituții aparținand Chinei, dintre care și agenția chineza de știri Xinhua, relateaza site-ul agenției The Associated Press, potrivit…

- Este a patra plenara a CC dupa congresul din 2017 al partidului, care a inaugurat cel de-al doilea mandat al presedintelui Chinei, Xi Jinping, si a eliminat limitarea duratei mandatului presedintelui, scrie Agerpres. Reuniunea cu usile inchise se va incheia joi, cand se asteapta ca agentia…

- Mai multe amprente fosilizate lasate in urma de dinozauri, cu o vechime de 100 de milioane de ani, au fost descoperite in provincia Zhejiang din estul Chinei, conform anuntului unei echipe de paleontologi, dat publicitatii marti si citat de agentia Xinhua.

- Presedintele etiopian Sahle-Work Zewde a dezvaluit luni ca tara sa va lansa in spatiu primul sau satelit in luna decembrie, cu sprijinul guvernului chinez, relateaza Xinhua. 'Primul satelit etiopian va fi lansat in decembrie dintr-un centru din China', a declarat presedintele Zewde…

- Organizatorii si CIO au prezentat, miercuri, mascota Jocurilor Olimpice de iarna din 2022 de la Beijing, un urs panda care a fost "botezat" Bing Dwen Dwen, informeaza agentia Xinhua.Potrivit sursei ciate, "bing" înseamna în limba mandarina "gheata", iar…

- Autostrada Soarelui intra in reparatii capitale incepand de luni, 16 septembrie. Lucrarile nu s-au putut desfasura in timpul sezonului estival cand autostrada este intens tranzitata de turisti, astfel ca lucrarile vor fi demarate de azi. Este vorba de tronsonul București-Fundulea, unul dintre tronsoanele…

- O echipa de cercetatori chinezi a examinat un artefact dezgropat dintr-un mormant datand din perioada dinastiei Han de Vest (206 i.Hr. - 25 d.Hr.) si a confirmat ca este vorba despre un medicament traditional pe baza de plante, relateaza sambata Xinhua. Artefactul a fost adus la lumina in urma excavarilor…