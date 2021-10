Stiri pe aceeasi tema

- China a interzis toate tranzacțiile cu criptomonede și a promis ca va opri minarea ilegala a acestora, dand cea mai dura lovitura pana acum industriei de miliarde de dolari, scrie Bloomberg.

- Aproape 90 de cladiri au fost identificate de site-ul chinez de arhitectura Archcy.com si au fost incluse in cea de-a 12-a editie a unui sondaj anual privind cele mai „urate” cladiri chinezesti, noteaza CNN. Lista include blocuri de tip „zgarie-nori”, muzee, hoteluri si cladiri sportive care au formele…

- Autoritațile chineze au redus luni durata de timp pe care minorii o pot petrece jucandu-se online la o ora de joc vineri, in weekend și de sarbatori. Masura vine ca raspuns la ingrijorarea tot mai mare cu privire la dependența de jocuri, anunța presa de stat din China citata de Reuters.

- Autoritațile chineze au anunțat luni ca interzic examenele scrise pentru copiii de sase si sapte ani din ciclul primar, in incercarea de a mai reduce presiunea asupra elevilor, perceputa ca o frana in calea natalitatii. Povara financiara pe care o implica o educatie de calitate in China este deseori…

- China va interzice cetațenilor sai sa cante la karaoke piesele considerate violente, care incita la ura sau chiar submineaza securitatea naționala. Anunțul a fost facut de autoritațile de la Beijing, care au notat ca va fi creata o lista neagra de melodii cu conținut ilegal.

