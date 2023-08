Stiri pe aceeasi tema

- Tot mai multe dovezi arata ca Beijingul, in ciuda apelurilor repetate la pace, trimite Rusiei suficient echipament „neletal”, dar care poate fi insa folosit in scop militar și care sa aiba un impact semnificativ in razboiul declanșat in urma cu 17 luni de Vladimir Putin in Ucraina, scrie Politico.

- ”Pentru a face acest lucru, trebuie sa stapanim propulsia electrica la fel de bine ca digitalizarea. La asta se asteapta clientii nostri”, a spus Ola Kaellenius. Din 2025, toate noile platforme de vehicule ale Mercedes-Benz vor produce vehicule electrice doar conform unei strategii pe care producatorul…

- Xi Jinping l-a avertizat personal pe Vladimir Putin sa nu foloseasca arme nucleare in Ucraina, ceea ce indica faptul ca Beijingul este ingrijorat de razboiul Rusiei, chiar daca ofera sprijin tacit Moscovei, potrivit unor oficiali occidentali și chinezi citați de Financial Times.Mesajul fața in fața…

- Cu consecințe directe care pot depași cu mult cumulul pierderilor cauzate de pandemia de Covid-19 și conflictul din Ucraina, mișcarea declanșata acum de China este deosebit de grava și semnalizeaza, fara niciun fel de dubiu, intrarea in nivelul urmator al tensiunilor globale.

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz a declarat ca a cerut Beijingului sa iși foloseasca influența asupra Rusiei pentru a opri invazia Moscovei in Ucraina, relateaza CNN . „Acum este important sa evitam un conflict inghețat”, a declarat Scholz in cadrul unei conferințe de presa comune cu premierul chinez…

- Presedintele rus Vladimir Putin il elogiaza joi, intr-un mesaj, pe "dragul (sau) prieten", omologul sau chinez Xi Jinping, cu ocazia implinirii varstei de 70 ani, si ii ureaza o consolidare a relatiilor lor, in plin Razboi rus in Ucraina, relateaza AFP. "Va urez sincer, draga prietene, sanatate, fericire,…

- Presedintele chinez Xi Jinping i-a promis miercuri premierului rus Mihail Misustin, aflat in vizita la Beijing, „sprijinul ferm” al Chinei in privinta „intereselor fundamentale”. Din rivale in timpul Razboiului Rece, China si Rusia si-au consolidat relatiile diplomatice si comerciale in ultimii zece…

- Ministerul rus de Externe a declarat luni ca “retorica” nucleara a G7 are drept unic scop exercitarea de presiuni psihologice, militare si politice asupra Moscovei si a Beijingului, informeaza Agerpres . In comunicatul referitor la dezarmarea nucleara, o premiera, emis la summitul G7 saptamana trecuta,…