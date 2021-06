Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat, sambata, la Sibiu, ca nu se va lua nicio masura cu privire la companii din China care ar dori sa participe la implementarea 5G in Romania, el adaugand ca legea in domeniu, care a fost promulgata vineri, prezinta conditiile in care vor putea fi vandute licentele pentru…

- Florin Citu a fost intrebat sambata, la Sibiu, daca dupa promulgarea legii 5G se va lua vreo masura in privinta unei companii din China. „“Nu se va lua nicio masura. Legea 5G doar prezinta conditiile prin care aceste licente vor fi…si cine pot fi participantii in cazul in care aceste licente vor…

- Legea privind implementarea tehnologiei 5G a fost promulgata. Ca reacție, Ambasada Chinei a avertizat ca in cazul in care companiile chineze vor fi excluse, interesele poporului roman si cooperarea chino-romana economica si comerciala vor fi afectate substantial. Conform reprezentantei diplomatice,…

- ”Companiile chineze de telecomunicatii au un istoric bun de siguranta si au lucrat mult timp in Romania cu sarguinta respectand legea , au adus contributii remarcabile la imbunatatirea industriei comunicatiilor, la dezvoltarea economica, si la ocuparea fortei de munca si bunastarea poporului. Suntem…

- Ambasada Chinei în România a reacționat vineri dupa promulgarea legii 5G facând apel la autoritațile române pentru nediscriminarea companiilor chineze și a cerut acțiuni concrete pentru a menține interesele generale ale cooperarii pragmatice bilaterale. "Ne opunem ferm utilizarii…

- Proiectul de lege care va asigura cadrul legal necesar implementarii rețelelor 5G in Romania va fi dezbatut de Camera Deputaților in procedura de urgența. Dupa 8 luni in care proiectul a stat in sertarul Guvernului, intr-o saptamana acesta a ajuns de pe ordinea de zi a executivului pe masa legislativului.…

