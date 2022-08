Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii din cele doua state, China și Taiwan nu se așteapta la conflicte intre cele doua, chiar daca sunt in desfașurare ample exerciții militare pe granița lor. Oamenii de pe plaja insulei Pingtan, cel mai apropiat punct al Chinei de Taiwan, și-au exprimat speranța pentru reunificarea pașnica, in…

- China a anunțat ca intrerupe colaborarea cu Statele Unite in mai multe domenii, inclusiv intre comandanții militari și in ceea ce privește schimbarile climatice, in urma furiei provocate de vizita in Taiwan a președintelui Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi. Enervata de vizita președintelui Camerei…

- Taiwanul a trimis avioane de vanatoare pentru interceptarea a zeci de aeronave militare chineze care s-au apropiat de spatiul aerian taiwanez, in contextul in care armata chineza continua exercitiile lansate dupa vizita efectuata la Taipei de Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor. Cel…

- Cel mai inalt diplomat al Uniunii Europene (UE) a declarat ca orice escaladare a tensiunilor in stramtoarea Taiwan este o „preocupare extraordinara” pentru intreaga lume. „Suntem aici și facem apel la toata lumea pentru a evita o escaladare a acestei situații, dar și pentru a evita un accident care…

- Avionul la bordul caruia se afla Nancy Pelosi a aterizat la baza aeriana Yokota, la periferia de vest a Tokyo, unde a sosit din Coreea de Sud, potrivit unor jurnalisti AFP aflati la fata locului. Beijingul, care considera Taiwanul parte a teritoriului chinez, a lansat exercitii militare de o amploare…

- Exercitiile militare planificate ale Chinei in vecinatatea Taiwanului ameninta porturile-cheie si zonele urbane de pe insula, a anuntat, miercuri, Ministerul taiwanez al Apararii si a promis aparare "consolidata" si un raspuns ferm, relateaza AFP. Exercitiul este "o incercare de a ne ameninta porturile…

- Presedinta Camerei Reprezentantilor SUA, Nancy Pelosi, a sosit marti seara la Taipei, capitala Taiwanului, in pofida avertismentelor Chinei, care considera insula drept o parte a teritoriului sau si respinge pretentiile ei de independenta. Pelosi este primul oficial american de cel mai inalt rang care…

- Presedintele american Joe Biden s-a angajat sa foloseasca armata americana pentru a apara Taiwanul in cazul in care China ar invada aceasta tara, in remarcile facute in timpul primei sale vizite in Japonia in calitate de presedinte al SUA, scrie FT. „Da. Acesta este angajamentul pe care ni l-am luat”,…