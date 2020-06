Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile chineze au descoperit noi cazuri de contaminare intr-o piata en-gros din nord-vestul capitalei, in districtul Haidian, dupa ce inchisesera deja saptamana trecuta o gigantica piata de produse proaspete din sudul metropolei, in districtul Fengtai. Unsprezece cartiere rezidentiale au fost…

- Aproximativ 38 din cazurile confirmate au avut transmitere locala, 36 fiind la Beijing, acolo unde 11 cartiere au fost plasate in carantina, dupa descoperirea unui focar in piata Xinfadi. Nouasprezece din noile cazuri sunt importate, 17 fiind semnalate la Guangdong. De asemenea, au fost raportate…

- Unsprezece cartiere rezidentiale din sudul capitalei Chinei, Beijing, se afla in izolare din cauza aparitiei unui nou focar de coronavirus. Focarul provine dintr-o piata din apropiere, au anuntat sambata autoritatile. Sapte cazuri de contaminare cu COVID-19 au fost inregistrate in vecinatatea pietei…

- Unsprezece cartiere rezidentiale din sudul capitalei Chinei, Beijing, se afla in izolare din cauza aparitiei unui nou focar de coronavirus intr-o piata din apropiere, au anuntat sambata autoritatile, citate de agentia AFP. Sapte cazuri de contaminare cu COVID-19 au fost inregistrate in vecinatatea pietei…

- Sapte cazuri de contaminare cu COVID-19 au fost inregistrate in vecinatatea pietei Xinfadi, dintre care sase sambata, potrivit autoritatilor sanitare. Noua scoli si gradinite din zona au fost inchise, scrie Agerpres.Unsprezece cartiere rezidentiale din sudul capitalei Chinei, Beijing, se afla in izolare…

- Unul dintre cele patru laboratoare chineze autorizate sa efectueze teste clinice - Sinovac Biotech - se declara pregatit sa produca 100 de milioane de doze pe an din vaccinul sau experimental impotriva noului coronavirus, aparut in China la sfarsitul lui 2019 si care s-a raspandit in intreaga lume…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo si-a continuat criticile la adresa oficialilor chinezi privind gestionarea pandemiei de coronavirus, afirmand ca Partidul Comunist din China ascunde lumii informatii importante care ar putea preveni raspandirea cazurilor.

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a acuzat luni China ca "seamana dezinformare si zvonuri abracadbrante" cu privire la originea coronavirusului, informeaza AFP, potrivit Agerpres.El a avut o convorbire telefonica cu Yang Jiechi, cel mai inalt responsabil al Partidului Comunist Chinez…