- China are producția la carbune mai mult decat oricand, in anul 2021, in timp ce centralele sale electrice se straduiau sa satisfaca cererea de electricitate, subminand planurile de reducere a emisiilor de carbon, scrie CNN. Deși creșterea brusca a producției a ajutat la ținerea sub control a crizei…

- In 2021, Porsche a reușit sa vanda 301.915 mașini. Asta se traduce printr-o creștere de 11% fața de 2020, in ciuda pandemiei de coronavirus și a crizei mondiale de semiconductori. Așa cum știm, Porsche este unul dintre puținii producatori din Grupul Volkswagen care a inregistrat creșteri anul trecut.…

- In ciuda promisiunilor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera, la finalul anului 2021, se va atinge un record istoric al producției de electricitate pe baza carbunelui, a anunțat Agenția Internaționala a Energiei (AIE). Principalii vinovați ar fi China, India, SUA, dar și UE, unde consumul…

- La finalul anului 2021, 293 de jurnaliști se gasesc dupa gratii in intreaga lume, potrvit unui raport special al CPJ. Cei mai mulți sunt inchiși in China, Myanmar și Egipt. Cel puțin 24 de jurnaliști au fost omorați doar anul acesta.

- ElectricUp: Lista firmelor eligibile, publicata la 9 luni de la inscrieri. Intre timp, panourile fotovoltaice s-au scumpit Lista preliminara a firmelor eligibile in cadrul primei sesiuni a programului ElectricUP a fost publicata, la 9 luni de la terminarea inscrierilor Ministerul Energiei nu a finalizat…

- Locuitorii orașului Yiwu din China, cel mai mare centru mondial pentru producția de reni de plastic, beculețe și alte decorațiuni de Craciun se confrunta in acest an cu un adevarat Grinch, transmite agerpres.ro cu referire la Bloomberg.

