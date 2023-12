Administrația Chinei a criticat, marți, sancțiunile impuse de Statele Unite asupra proiectului rus de exploatare a gazelor Arctic LNG-2, Beijingul cerand ca participația chineza sa nu fie vizata de restricții, conform agenției Reuters. In noiembrie, Administrația SUA a impus sancțiuni asupra proiectului de gaz lichefiat Arctic LNG-2, in contextul restricțiilor aplicate din cauza invaziei ruse in Ucraina. Compania rusa Novatek, care deține pachetul majoritar de acțiuni in acest proiect, a declarat situație de forța majora din cauza sancțiunilor impuse de SUA. Potrivit cotidianului Kommersant, și…