China contestă o scădere a populaţiei chineze, în urma unor dezvăluiri FT Financial Times (FT) dezvaluia marti, citand surse apropiate recensamantului, ca populatia chneza a scazut in 2020 sub pragul de 1,4 miliarde de locuitori atins in 2019. ”Din cate stim noi, in 2020 populatia nostra a continuat sa creasca”, reactioneaza intr-un scurt comunicat BNS. Date detaliate urmeaza sa fie publicate odata cu rezultatul acestui recensamant, care se efectueaza din zece in zece ani, precizeaza BNS. Subiectul demografic este foarte sensibil pentru Guvernul de la Beijing. China se confrunta cu o imbatranire accelerata a populatiei, si o scadere ratei natalitatii. In 2020, numarul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

