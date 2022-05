China. Carantină FORȚATĂ pentru mii de oameni Peste 13.000 de rezidenti ai complexului rezidential Nanxinyuan din sud-estul Beijingului au fost trimisi fortat in carantina in noaptea de vineri pana sambata, dupa ce 26 de cazuri de Covid-19 au fost descoperite, relateaza Le Figaro. Potrivit imaginilor si a unei notificari oficiale distribuite pe scara larga pe retelele de socializare, acestia au fost transportati, desi testati negativ, peste noapte, la hoteluri de izolare si amenintati cu represalii daca s-au opus. “Expertii au decis ca toti rezidentii din Nanxinyuan vor fi pusi in carantina de la miezul noptii pe 21 mai, timp de sapte zile”,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rezidenții din complexul Nanxinyuan, din sud-estul Beijingului, au fost trimisi fortat in carantina in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce autoritațile sanitare au descoperit 26 de cazuri de Covid-19, in blocurile rezindețiale, potrivit Le Figaro, citat de News.ro.Potrivit imaginilor si a unei notificari…

- Peste 13.000 de locuitori dintr-un complex rezidențial din sud-estul Beijingului au fost scoși forțat din case vineri noapte pentru a fi duși in carantina, dupa ce au fost descoperite 26 de cazuri de infectare cu coronavirus, scrie Le Figaro.

- China a introdus masuri de izolare in cele mai mari orașe ale sale, Beijing și Shanghai, motoarele economiei chineze, in incercarea de a elimina focarele de Covid-19, scrie CNN . Pe langa cele doua centre economice, alte cel puțin 25 de orașe au introdus masuri similare, pentru a limita infectarile.…

- Autoritațile chineze care incearca sa țina sub control un uriaș focar de COVID-19 in Shanghai au instalat garduri pentru a restricționa mișcarea populației, in condițiile in care orașul cu 25 de milioane de locuitori e deja de 5 saptamani intr-o carantina foarte dura, relateaza BBC. Gardurile verzi…

- Intre timp, cel mai mare district din Beijing va cere tuturor celor care locuiesc sau lucreaza in zona sa faca trei teste pentru Covid-19 saptamana aceasta si va plasa sub resctrictii peste o duzina de cladiri, dupa ce capitala chineza a raportat 22 de cazuri noi pentru sambata. Districtul, Chaoyang,…

- Autoritatile chineze ale internetului incearca sa blocheze un videoclip popular care evidentiaza impactul restrictiilor de cinci saptamani din Shanghai asupra rezidentilor sai, informeaza BBC. Clipul prezinta inregistrari audio cu cetateni care se plang de starea lor, lipsa hranei si ingrijirea medicala…

- Autoritațile chineze vor ca pana miercuri sa opreasca transmiterea comunitara a noului coronavirus in Shanghai, pentru a ridica restricțiile, scrie Reuters. Noua ținta Zero-Covid la nivel de comunitate a fost ceruta Partidului Comunist și instituțiilor publice din oraș, dar informația nu este publica.…

- Cei noua milioane de locuitori din orasul chinez Changchun (nord-est) au fost plasati in lockdown, au anuntat vineri autoritatile locale, intr-un moment cand China se confrunta cu cea mai accentuata recrudescenta a COVID-19 din ultimii doi ani, informeaza AFP. Un singur membru al unei familii este autorizat…