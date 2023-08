Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prima data de la epidemia de Covid-19, Air Koryo, compania aeriana naționala a Coreei de Nord, opereaza patru zboruri intre Phenian și Vladivostok, in sud-estul Rusiei, luna aceasta, relateaza CNN.

- Razboiul din Ucraina continua fara incetare, iar ofensiva Ucrainei pare sa piarda teren in fața Rusiei, care da semne ca avanseaza pe teritoriul Ucrainei, recucerind teritorii care reintrasera in posesia forțelor armate ucrainene. In urma cu puțin timp, Ministerul rus al Apararii a anunțat in buletinul…

- Rusia și-a perfecționat tacticile care vizeaza incetinirea operațiunilor de contraofensiva ale trupelor ucrainene, se arata in analiza de marți a serviciului de informații din Ministerul britanic al Apararii.Rusia folosește masiv mine antitanc. Mai mult, in unele zone, densitatea campurilor minate…

- China și Rusia acționeaza ca o forța importanta in asigurarea pacii globale și in promovarea unei dezvoltari incluzive. Declarația o face marți ministrul chinez de Externe Qin Gang. "China și Rusia sunt membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU, o forța stabilizatoare importanta care asigura…

- Loialitatea forțelor de securitate, ruse, in special a Garzii Naționale, va fi „cheia” modului in care se desfașoara confruntarea militara din Rusia, arata in analiza de sambata dimineața Ministrul britanic al Apararii.

- Un nou pachet de sanctiuni impotriva Rusiei in legatura cu conflictul din Ucraina a intrat in vigoare vineri, masura fata de care Moscova a raspuns prin extinderea listei cu responsabilii europeni care au interdictie de intrare pe teritoriul rus, relateaza agentiile DPA si Agerpres. Noile sanctiuni…

- Un deputat rus de rang inalt a murit sambata dupa ce i s-a facut rau in timpul zborului de intoarcere din Cuba alaturi de o delegație rusa, a anunțat Ministerul rus pentru Știința și Invațamant Superior. Acesta criticase invazia rusa in Ucraina, intr-o discuție privata cu un jurnalist rus independent…