Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite se vor pozitiona de partea aliatilor lor europeni in ceea ce priveste Rusia, a promis presedintele american Joe Biden inaintea primului sau summit cu omologul rus Vladimir Putin, transmit AFP si EFE. Intr-un articol de opinie publicat sambata in The Washington Post, presedintele american…

- Președintele SUA, Joe Biden, a extins joi, prin ordin executiv, lista neagra a companiilor chineze care nu pot beneficia de investițiile SUA din cauza legaturilor suspectate cu armata chineza, o lista care a fost pusa în aplicare sub administrația Trump, potrivit AFP."Acest decret…

- Presedintele american, biden_4130.html">Joe Biden, intentioneaza sa reevalueze saptamana aceasta lista societatilor chineze in care americanii sunt autorizati sa investeasca, in contextul in care noua administratie de la Washington are in vedere o revizuire a relatiilor, mentinand totodata presiunea…

- Presedintele SUA Joe Biden a recunoscut sambata genocidul armean, devenind primul presedinte al Statelor Unite care a calificat astfel moartea a 1,5 milioane de armeni masacrati de Imperiul Otoman in 1915, relateaza AFP. ''Americanii ii onoreaza pe toti armenii care au fist ucisi in genocidul…

- Președintele SUA, Joe Biden, a decis sa-și amâne planul de creștere majora a numarului de refugiați admiși în Statele Unite și va menține plafonul istoric scazut de 15.000 de persoane, a declarat vineri un înalt oficial guvernamental, potrivit AFP.Joe Biden spusese anterior ca…

- Presedintele american Joe Biden si-a reiterat opozitia fata de proiectul de gazoduct germano-rus Nord Stream 2, mentionând ca este vorba de o "chestiune complicata", relateaza vineri dpa, preluata de Agerpres."Ma opun Nord Stream 2 de multa vreme", a amintit Biden joi seara.Întrebat…

- Uniunea Europeana a convenit miercuri adoptarea de sancțiuni împotriva unor oficiali chinezi considerați responsabili de încalcarea drepturilor omului, au dezvaluit doi diplomați europeni pentru agenția Reuters.Ambasadorii statelor membre au aprobat impunerea de interdicții de calatorie…