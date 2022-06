China amenință SUA. Firmele sale au fost puse pe lista neagră China se opune includerii pe lista neagra a firmelor chineze de catre SUA și va lua masurile necesare pentru a le proteja, a declarat joi Ministerul chinez al Comerțului, conform Reuters. Administrația președintelui american Joe Biden a adaugat marți cinci companii din China pe o lista neagra a comerțului pentru ca ar fi sprijinit baza […] The post China amenința SUA. Firmele sale au fost puse pe lista neagra appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- China se opune includerii pe lista neagra a firmelor chineze de catre Statele Unite și va lua masurile necesare pentru a le proteja, a declarat joi Ministerul Comerțului, conform Reuters. Administrația președintelui american Joe Biden a adaugat marți cinci companii din China pe o lista neagra a comerțului…

- Sweden and Finland on Wednesday looked set for fast-track membership of NATO after Turkey lifted a veto on them joining, at a summit where the U.S.-led alliance is due to adopt a broad strategy focused on Russian and China for the next decade, according to Reuters. After talks in Madrid, Turkish President…

- NATO leaders will urge Turkish President Tayyip Erdogan to lift his veto over Finland and Sweden‘s bid to join the military alliance when they meet for a three-day summit on Tuesday, as the West strives to send Russia and China a signal of resolve, according to Reuters. Taking place in the shadow of…

- Rusia a restrictionat exporturile de gaze nobile, cum ar fi neonul, un ingredient cheie pentru fabricarea cipurilor, pana la sfarsitul anului 2022, pentru a-si consolida pozitia pe piata, a anuntat Ministerul rus al Comertului, potrivit Reuters. Exporturile de gaze nobile, pe care Rusia obisnuia sa…

- Joe Biden will visit Japan and South Korea on his first Asian trip as U.S. president, carrying a clear message to China, advisers and analysts say – don’t try what Russia did in Ukraine anywhere in Asia, and especially not in Taiwan, according to Reuters. Biden departs for the five day trip on Thursday,…

- Președintele SUA, Joe Biden, va cere, joi, Congresului noi fonduri pentru a sprijini armata ucraineana, precum și noi instrumente juridice pentru a inaspri sancțiunile și a folosi activele confiscate ale oligarhilor ruși, transmite Reuters. Se așteapta ca Biden sa ceara Congresului sume semnificative…

- The euro fell below $1.06 for the first time in five years against a broadly strong U.S. dollar on Wednesday amid rising concerns around energy safety and growth slowdown in China and Europe, according to Reuters. The euro slipped to a five-year low of $1.05860 after Russia’s Gazprom said it would cut…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat ca trupele ruse vor opri ostilitatile cu scopul de a permite civililor sa paraseasca otelaria asediata Azovstal din orasul-port ucrainean Mariupol de la ora 14:00, ora Moscovei, (ora 14:00 Ucraina), luni, relateaza Reuters. Ministerul rus al Apararii a mai precizat…