- China a suspendat expeditiile pe Everest de pe teritoriul sau pentru a evita orice risc de contaminare cu COVID-19 din partea alpinistilor care escaladeaza regiunea nepaleza a muntelui, informeaza AFP, citand Xinhua. Gigantul asiatic, prima tara afectata de pandemie la sfarsitul lui 2019, a reusit in…

- China face pași importanți in cucerirea spațiului cosmic reușit sa intre in clubul select al puterilor mondiale, capabile sa-și trimita singure sonde spre planetele sistemului solar. In vara anului 2020, Administrația Naționala a Spațiului din China (CNSA) a lansat misiunea Tianwen-1 spre planeta Marte,…

- Comisia Europeana și-a suspendat eforturile pentru ca statele membre și Parlamentul sa ratifice acordul de investiții încheiat la sfârșitul anului 2020 cu China, considerând ca mediul politic este inadecvat, a declarat pentru AFP vicepreședintele sau Valdis Dombrovskis.„Pentru…

- Zhang Xiangchen, viceministru in Ministerul Comertului din China, a fost numit marti director general adjunct al Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC), transmite Xinhua, potrivit Agerpres. Zhang are o cariera de peste 30 de ani in comertul international, iar in perioada 2017 - 2020 a fost…

- Douazeci și unu de mineri sunt captivi intr-o mina de carbune inundata in regiunea Xinjiang din nord-vestul Chinei, a raportat duminica agenția de știri chineza Xinhua, care citeaza un departament local de ur...

- Doi fosti responsabili uiguri de rang înalt au fost condamnati la moarte pentru 'separatism' în regiunea autonoma Xinjiang din nord-vestul Chinei, au anuntat autoritatile locale, transmite miercuri AFP, potrivit Agerpres.Punerea în executare a sentintelor a fost suspendata…

- China este pe cale sa relaxeze restrictiile de intrare pe teritoriul sau pentru cetatenii unor tari, printre care SUA, cu conditia ca acestia sa fi fost imunizati cu un vaccin chinezesc, informeaza marti AFP și Agerpres.Pentru a preveni o reaparitie a epidemiei de coronavirus, frontierele chineze…