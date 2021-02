China a refuzat sa ofere date neprelucrate in legatura cu primele cazuri de COVID-19 echipei de experti ai Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) care investigheaza originea pandemiei de coronavirus, a declarat sambata un membru al misiunii OMS, relateaza Reuters . China a refuzat sa ofere date neprelucrate in legatura cu primele cazuri de COVID-19 echipei de experti ai Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) care investigheaza originea pandemiei de coronavirus, a declarat sambata un membru al misiunii OMS, relateaza Reuters. Echipa OMS a cerut datele neprelucrate in cazul a 174 de pacienti diagnosticati…