Stiri pe aceeasi tema

- Franta si Germania au acuzat joi Rusia ca a incalcat protocolul diplomatic dupa ce Moscova a publicat corespondenta confidentiala cu privire la Ucraina, cel mai recent semn al deteriorarii legaturilor dintre Moscova si Occident, transmite Reuters. Miercuri, Ministerul rus de Externe a facut…

- Taipeiul a anuntat joi ca a deschis in mod oficial un birou de reprezentanta in Lituania, sub numele de Taiwan, un demers diplomatic pe care China l-a condamnat in avans, relateaza AFP. ”Biroul de Reprezentanta al Taiwanului in Lituania isi incepe in mod oficial activitatile la Vilnius la…

- Prima delegație oficiala a Parlamentului European in Taiwan a declarat joi ca insula izolata din punct de vedere diplomatic „nu este singura”. Oficialii au cerut acțiuni mai indraznețe pentru a consolida legaturile UE-Taiwan, in condițiile in care Taipei se confrunta cu o presiune crescanda din partea…

- Folosirea canabisului in scopuri recreative a fost luata in considerare de mai multe state insa pana acum doar Luxemburgul urmeaza sa autorizeze cutivarea canabisului la domiciliu si consumul acestuia in sfera privata, a anuntat Guvernul, o practica deja tolerata in Europa, relateaza AFP, potrivit…

- Ministrul de externe taiwanez Joseph Wu va vizita Slovacia saptamana viitoare in cadrul unei vizite rare in Europa ce va include de asemenea o deplasare in Republica Ceha vecina si un discurs virtual la un forum din Roma, a anuntat ministerul sau joi, citat de DPA. Potrivit DPA, Taiwanul,…

- China va lua toate masurile necesare pentru a zdrobi orice incercari de „independența a Taiwanului” și ramane hotarata in apararea suveranitații naționale și a integritații teritoriale, a declarat luni purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe al Chinei, Hua Chunying. Hua a facut remarcile…

- Lituania a anuntat vineri ca si-a rechemat ambasadorul de la Beijing pentru consultari, intr-un dosar legat de prima reprezentanta diplomatica taiwaneza din Europa care foloseste numele insulei Taiwan, ceea ce China considera o provocare pentru revendicarea suveranitatii sale asupra teritoriului…

- Vicepreședintele SUA a acuzat miercuri China ca a intimidat țarile din Asia de Sud-Est. Este al doilea atac al Kamalei Harris asupra Beijingului in timpul vizitei sale in Asia, menite sa contracareze influența chineza in regiunea Indo-Pacific. In aceeași zi, Ministerul de Externe al Chinei a acuzat…