China a găsit urmele de SARS-CoV-2 pe carne congelată Experții in sanatate din orasul Jinan, situat in estul Chinei, au fost depistat urme ale virusului SARS-CoV-2 pe carne, dar si pe ambalajele acestor produse care fusesera importate din Brazilia, Noua Zeelanda si Bolivia. Produsele au intrat in tara prin portului Yangshan din Shanghai. In urma acestor constatari, autoritațile din China au intensificat testarea alimentelor congelate. Peste 7.500 de persoane care ar fi putut avea contact cu produsele contaminate au fost testate pentru COVID-19, iar rezultatele au ieșit negative, potrivit Mediafax . Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile chineze au anuntat ca au gasit urme de Covid-19 pe carnea de vita importata, dar și pe ambalajele in care aceasta a fost livrata din Brazilia, Noua Zeelanda și Bolivia, anunța tvr . Produsele congelate au intrat in China printr-un port din Shanghai, unde s-au facut imediat verificari. Peste…

- Cincisprezece țari din zona Asia-Pacific au format cel mai mare bloc comercial din lume, ce reprezinta aproape o treime din economia globala, relateaza BBC. Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) este format din 10 țari din Asia de Sud-Est, alaturi de Coreea de Sud, China, Japonia,…

- Oficiali din orasul Jinan din estul Chinei au declarat ca au gasit urme ale virusul SARS CoV-2 pe carnea de vita, dar si pe ambalajele pentru aceste produse din Brazilia, Noua Zeelanda si Bolivia. Ca urmare, China a intensificat testarea alimentelor congelate. Produsele au intrat in tara prin…

- Autoritatile din orasul chinez Wuhan au anuntat vineri ca au detectat noul coronavirus pe ambalajele pachetelor de carne de vita dintr-un lot importat din Brazilia, in contextul in care saptamana aceasta a fost accelerata testarea alimentelor congelate in cadrul unei campanii la nivel national, informeaza…

- Importurile de carne ale Chinei in acest an vor atinge cel mai ridicat nivel din istorie Importurile de carne ale Chinei urmeaza sa atinga in acest an cel mai ridicat nivel din istorie, dupa ce pesta porcina africana a decimat efectivele interne de porcine, transmite Bloomberg. În aceste condiții,…

- Importurile de carne ale Chinei urmeaza sa atinga in acest an cel mai ridicat nivel din istorie, in conditiile in care cel mai mare consumator mondial de carne de porc isi va majora achizitiile de peste hotare pentru a face fata cererii, dupa ce pesta porcina africana a decimat efectivele interne…

- China se deschide și mai mult și planuiește importuri in valoare de 22.000 mld. dolari, in urmatorul deceniu. Va fi singura economie majora care crește in acest an China va importa bunuri in valoare de peste 22.000 miliarde de dolari in urmatorul deceniu, iar tara va accelera deschiderea sa, in pofida…

- China isi va majora importurile de carne de vita odata cu cresterea cererii sale interne, sustin producatorii din Brazilia, al doilea mare producator mondial de carne de vita, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres. Chiar daca unii analisti se intreaba daca importurile de carne ale Chinei vor continua…