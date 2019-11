China a depăşit SUA privind numărul de misiuni diplomatice din toată lumea Potrivit studiului grupului de reflectie australian, cresterea rapida a puterii economice a Chinei a continuat in 2019, stimulata de deschiderea de reprezentante diplomatice in tari care au recunoscut Taiwanul.



''Cu 276 de misiuni diplomatice (dintre care 169 de ambasade) in intreaga lume, China a depasit pentru prima data SUA'', au indicat autorii studiului Indicele global al diplomatiei. SUA au 273 de misiuni diplomatice, dintre care 168 de ambasade.



Cele doua tari sunt urmate de Franta (267 de misiuni diplomatice), Japonia (247), Federatia Rusa (242), Turcia (234), Germania… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

